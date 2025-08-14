Haberler

Emre Mor, Trabzonspor’a geçiyor

Fenerbahçe’nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor, rakip Trabzonspor’a geçmeye hazırlanıyor. Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibe döndüğünde Jose Mourinho’nun dikkatini çekemedi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.

TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ

Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euroluk bir teklif sunacak. Emre Mor, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirirken, burada 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

