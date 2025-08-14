Emre Mor, Trabzonspor’a geçiyor

EMRE MOR’UN TRABZONSPOR’A TRANSFERİ

Fenerbahçe’nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor, rakip Trabzonspor’a geçmeye hazırlanıyor. Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibe döndüğünde Jose Mourinho’nun dikkatini çekemedi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin istediği Emre Mor transferi için harekete geçiyor.

TRABZONSPOR’UN TEKLİFİ

Trabzonspor, Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 800 bin euroluk bir teklif sunacak. Emre Mor, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçirirken, burada 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.