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Emre Mor’un Şaşırtan Anlaşması Gerçekleşebilir

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EMRE MOR’UN SÜPER LİG’DEKİ GELECEĞİ

Emre Mor, Süper Lig’de yılın transferine oldukça yakın bir konumda. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’da ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine geçiş yapabilir. Fenerbahçe’nin bonservisine sahip olduğu Emre Mor, yeni sezonda sarı-lacivertli ekipte düşünülmüyor.

EMRE MOR İÇİN ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu çerçevede Jose Mourinho ve ekibi, Emre Mor için farklı alternatifleri inceliyor. Ancak, yetenekli futbolcunun geleceği için beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Bu duruma göre, Emre Mor farklı bir kulübün yolunu tutma ihtimali ile karşı karşıya kalabiliyor.

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