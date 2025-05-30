Emre Turan Beraat Etti, Duygu Bölükbaş Öldü

BORUNOVA’DA CİNAYET DAVASI SONUÇLANDI

İzmir’in Bornova ilçesinde, havlupana asılı halde cesedi bulunan Duygu Bölükbaş’ı (33) öldürdüğü iddiasıyla Emre Turan’ın (30) tutuklu, halası S.T’nin ise tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine karar verdi ve “her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı delil elde edilemediği” mottosuna vurgu yaptı.

OLAYIN SEYRİ

Olay, 3 Kasım 2022’de lüks bir sitede yaşandı. Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulundu. Soruşturma sürecinde, Turan ve halası S.T. Duygu’nun intihar ettiğini ifade etti. Ancak İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü fiziksel incelemeler sonucunda, Duygu’nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan’ın DNA’sına rastlandığını bildirdi.

İDDİANAME VE SOMUT DELİLLER

Soruşturma kapsamında, Bölükbaş’ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın yüksekliğinin yetersiz olduğu vurgulandı. Duygu’nun kendisini bıraktığında, ayak uçlarının dahi tezgah ile temas edeceği bilgisi iddianamede yer aldı. Savcı, Emre Turan hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, halası S.T. için ‘Yalan tanıklık’ suçundan 4 yıl hapis cezası talep etti.

AİLENİN ADALAT BEKLENTİSİ

Bugünkü duruşmaya Duygu’nun ailesi ve çeşitli destek grupları da katıldı. Duygu’nun annesi Nuriye Bölükbaş, “Adalete güveniyorum. Emsal bir karar bekliyorum” dedi. Ailenin avukatı Levent Kahya, “Sanığın indirimsiz olarak cezalandırılmasını istiyoruz” diye belirtti.

EMRE TURAN’IN SON SAVUNMASI

Savunma aşamasında, tutuklu sanık Emre Turan beraat ettiğini ifade ederek, “Bu salon ve heyet, ‘Bu çocuk yaşatmak için elinden geleni yapmış’ diyemedi. Ben can almadım, kızınızı öldürmedim. Katil de değilim” dedi. Turan’ın avukatı, Duygu’nun ölüm sebebinin ası olduğunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

SONUÇ VE AİLENİN TEPKİSİ

Verilen karar sonrası mahkeme başkanı, tüm delillerin tarafsız bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı. Mahkeme, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesini göz önünde bulundurarak her iki sanığın da beraatine hükmetti. Ancak Duygu’nun ailesi karara tepki gösterdi. Anne Nuriye Bölükbaş, sinir krizi geçirdi.