Emre’ye Doğum Günü Sürprizi Yapıldı

DOWN SENDROMLU EMRE’YE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında, Osmanlı kıyafetleri giyerek bölgenin vazgeçilmezi haline gelen down sendromlu Emre’ye doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Kapalı çarşıda, Osmanlı döneminden kalma tarihi han önünde bulunan Emre Kala, 32 yaşına girdi. Çarşının maskotu olarak tanınan Emre için bölge esnafı bir doğum günü partisi düzenledi. Sürekli giydiği Osmanlı kıyafetiyle dikkat çeken Emre’nin mutluluğu, o anlarda yüzüne yansıdı.

DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU VE DUYGULU SÖZLER

Emre’nin doğum gününü organize edenlerden Muammer Söğüt, “Emre ile çocukluk arkadaşı sayılırız, aramızda 10-12 yaş var. Çocukluğunu bilirim. Git gel zamanla esnaflarımız onu kabullendi, bağrına bastı ve ona bu elbiseyi giydirdi. Artık içimizden biri oldu. Aslında Emre hasta değil, içimizden biri. Şakalaşıyoruz, çarşının neşe kaynağı oldu. Sonuç olarak ben şunu diyorum. Bu tarz insanları içimize ne kadar katarsak, o kadar mutlu oluyoruz. Emre örnek olsun istiyorum, bu tarz insanları dışlamayalım, yanımızda bulunduralım” şeklinde konuştu.

ESNAF GÖRÜŞLERİ VE EMRE’NİN ÖNEMİ

Esnaf Meltem Yürürdurmaz ise “Emre kardeşimizi bir süredir tanıyoruz. Bu kıyafeti giymeyi çok istedi. O günden beri bu kıyafet üzerinde, müşterilerimizi karşılıyor. Özel bir kardeşimiz. Biz burada, Kapalı Çarşı esnafları olarak onu kabullendik. Bugün de doğum günüydü, kendisini mutlu etmek için bir sürpriz hazırladık. Çok mutlu oldu” dedi.

Kahramanmaraş’taki bu güzel olay, toplumun engelli bireylere nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir örnek sunuyor. Emre gibi bireylerin, sosyal hayatta aktif bir şekilde yer almasının öneminin altı çiziliyor.