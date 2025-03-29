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EMŞAV Şehitleri Anma Programı Düzenledi

EMŞAV’DAN ANMA PROGRAMI

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı, her ay gerçekleştirdiği şehitleri anma programının 255’incisini düzenledi. İlkadım ilçesindeki yeni vakıf binasında gerçekleştirilen etkinlikte din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, mart ayında şehit olan Mustafa Ata Traş, Nurettin Cinsoy, Avni Şener, Orhan Mutlu, Mehmet Ayan ve diğer tüm şehitlerin yanı sıra ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

BAŞKAN ERİM’İN AÇIKLAMALARI

Anma programı sırasında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “Herkesi Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Her ayın son cumartesi günü o ayın şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Program, duygusal anların yaşandığı bir atmosferde gerçekleştirildi.

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