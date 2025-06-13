En Büyük Şaban, Televizyon İçin Geri Dönüyor

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana bağlayan En Büyük Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına geliyor. En Büyük Şaban’ı izleyecek olanların merak ettiği En Büyük Şaban konusu, oyuncuları ve özeti gibi konuları şimdi inceleyeceğiz.

ŞABAN’IN HAYALLERİ VE ZORLU YOLCULUĞU

İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kuruyor. Hayallerini İstanbul’da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyuluyor. İstanbul’a vardıktan sonra amcasının oğlunu aramak için ilk işini yapıyor. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü’nü satın aldığını düşünüyor. Dolandırıldığını anladığında ise adamın peşine düşüyor.

YARDIM YAPTIĞI ADAM VE ARALARINDAKİ DOSTLUK

Zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost oluyor. Ancak burada bir sorun var. Yardım ettiği adam, Şaban’ı sadece içtiği zaman hatırlıyor, ayık olduğu anlarda ise Şaban’ın varlığından haberdar olmuyor. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban’ın hayatı, parkta çiçek satan görme engelli bir kıza aşık olmasıyla değişiyor.

AŞK VE GÖRME ENGELLİ KIZ

Aşık olduğu bu kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çiziyor.

OYUNCULAR VE YAPIIM BİLGİLERİ

Filmin oyuncuları arasında Nilgün Bubikoğlu, Hülya, Kamran Usluer, Faik Bey, Reha Yurdakul, Uşak Kamil, Hikmet Karagöz, Hikmet Dinçer Çekmez, Ayten Erman, Ziya Çelik, Ünal Gürel, Yadigar Ejder ve diğerleri yer alıyor. En Büyük Şaban filmi İstanbul’un Levent, Sultanahmet (Topkapı Sarayı), Harem ve Pera Palas otelinde çekildi. 1983 yılında gösterime giren filmin yönetmeni Kartal Tibet, senaryosu ise Suphi Tekniker’e aittir.