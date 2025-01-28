En Çok E-Ticaret Siparişi Veren 10 İl

2024 YILINA DAİR GÜNCEL VERİLER

20 binden fazla e-ticaret sitesine altyapı sunan Ticimax E-ticaret Sistemleri, 2024 yılına ilişkin öne çıkan verileri açıkladı. Yapılan raporda, 2024’te en çok sipariş veren illerin sıralamasının bir önceki yılla aynı olduğu belirtildi. İlk 10 sırada yer alan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Muğla ve Gaziantep olarak listelendi.

ORTALAMA SEPET TUTARINDA BELİRGİN ARTIŞ

2023’te ortalama sepet tutarı 1.384 TL iken, 2024’te bu rakam 1.929 TL’ye çıktı. Ortalama sepet tutarındaki en büyük artış, mobilya, ev-bahçe ürünleri, bilgisayar, beyaz eşya, ev aletleri, denizcilik ürünleri, oyuncak, ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemleri kategorilerinde gözlemlendi. Ticimax verilerine dayanan bu rapor, kullanıcı alışveriş trendlerinin değişimlerini ortaya koyuyor.

CİRODA ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ

Raporda, toplam ciro 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 56 milyar TL’ye ulaştı. Sipariş adedinin ise 42 milyon ile yüzde 15 oranında bir artış gösterdiği görüldü. Ayrıca, site trafiğinde de yüzde 30’luk bir artış yaşandı. En yüksek ciroyu elde eden sektörler arasında tekstil, ayakkabı, gıda, kozmetik, bebek-çocuk ürünleri ve spor malzemeleri yer aldı. Bu artışlar, e-ticaret pazarının büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor.