En düşük emekli maaşı 3500 TL oluyor

En düşük emekli maaşının 3500 TL olması için çalışmalar başladı.

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılması teklife eklendi.

Özlük ve mali haklara ilişkin torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alındı.

Teklifin görüşmeleri esnasında en düşük emekli aylığına ilişkin madde emeklilerin lehine revize edildi.

Torba kanun teklifine AK Parti imzası ile verilen önerge ile 2500 lira olan en düşük emekli maaşının 3500 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle düzenleme hayata geçmiş olacak.