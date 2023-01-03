Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası en düşük emekli maaşı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrası en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ” Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum” dedi. Buna göre 3500 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı değişti.

Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1.18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64.27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşme ile kapattık.

Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olarak gerçeklemesi bu alanda hızlı toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor.

Hedefimizi bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

Geçtiğimiz yıl enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla ilave imkan sağlamıştık.