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En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

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KİLİT DÖNEM YAKLAŞIYOR

Milyonlarca emekli ve memur için önemli bir dönem gelmekte. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayının ilk haftasında haziran ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. Bu bilgiyle birlikte hem memur hem de emekli maaşları netleşecek.

BEŞ AYLIK ZAM FARKI NETLEŞTİ

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,53 olarak kesinleştiği için emeklilerin beş aylık zam farkı yüzde 15,09 oldu. Milliyet’e bilgi veren SGK uzmanı Emin Yılmaz, haziran ayı enflasyonuna göre olası dört ayrı zam senaryosunu açıkladı: Yüzde 0,50 enflasyon olduğunda zam oranı yüzde 15,67 olur ve maaş 16 bin 736 TL’ye ulaşır. Yüzde 1,00 enflasyon ile zam oranı yüzde 16,24, maaş ise 16 bin 818 TL olur. Yüzde 1,50 enflasyon durumunda zam oranı yüzde 16,81’e çıkar ve maaş 16 bin 901 TL olur. Yüzde 2,00 enflasyon ise zam oranını yüzde 17,40 yapar ve maaş 16 bin 986 TL’ye yükselir.

KÖK MAAŞLARIN ÖNEMİ

Emekliler açısından en büyük risklerden biri kök maaşlarının düşük olmasıdır. Hazine destekli taban aylık 14 bin 469 TL’dir ve bu tutarın altında kalan kök maaşlar için kritik bir eşik bulunmaktadır. Eğer kök maaşlar belirli limitlerin altında kalırsa, yaklaşık 2,5 milyon emekli sıfır zam alma riski ile karşılaşabiliyor.

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