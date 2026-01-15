En Düşük Emekli Maaşı Teklifi Meclis’ten Geçti

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye artırılmasıyla ilgili teklifin 5. maddesi, Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan onay aldı. 2025 Temmuz tarihinde 16 bin 881 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19’un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında bir artışla 20 bin TL’ye çıkarıldı.

DÜZENLEMENİN ETKİSİ

Mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklinin faydalandığı bu düzenleme ile birlikte, bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

MALİYET HESABI

Düzenlemenin 2026 yılı için toplam maliyetinin 110,2 milyar lira olacağı öngörülüyor.