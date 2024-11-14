“En Fazla Borcu Olan Belediyeler”

BELEDİYELERİN TOPLAM PRİM BORCU

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan toplam prim borcu 150 milyar liraya ulaştı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, SGK’ya en fazla prim borcu bulunan ilk beş belediye, CHP’li belediyelerden oluşuyor.

İLK SIRADA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9,6 milyar lirayla SGK’ya en çok prim borcu olan belediye oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8,4 milyar lira borçla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırayı 5,9 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi alırken, Adana Büyükşehir Belediyesi 4,2 milyar lira ile dördüncü, Şişli Belediyesi ise 2,5 milyar lira ile beşinci sırada bulunuyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK’ya en çok prim borcu olan belediye olarak, iki şirketine dair borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulundu.