En İyi 20 Yaş Altı Futbolcular Listesi

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN FUTBOLCULAR

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladı. Bu kapsamda 10 futbolcudan oluşan listede iki milli oyuncumuz da yer alıyor. Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, listenin zirvesinde yer alırken, Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız beşinci sırada, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’ta oynayan Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buluyor.

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Sporting Lizbon’dan iki oyuncu da bu prestijli listede bulunuyor. Danimarkalı oyuncu Conrad Harder ikinci sırada yer alırken, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda onuncu sırayı alıyor. Listede ayrıca Paris Saint-Germain’in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue üçüncü, Barcelona’nın İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi ise dördüncü sırada konumlanıyor.

LISTEDE YER ALAN FUTBOLCULAR VE PUANLAR

20 yaş altı futbolculardan oluşan 10 kişilik listenin tamamı ve detaylı değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir: