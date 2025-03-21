En İyi Hakemler Listesinde Türk Yok

DÜNYA’NIN EN İYİ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), dünyanın en iyi hakemlerini belirledi. Açıklanan liste, toplamda 10 hakemden oluşuyor. Bu listede Türk hakemin olmaması dikkat çekerken, İngiltere, Fransa ve Brezilya’dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya’dan ise birer hakem yer aldı.

SLAVKO VINCIC’İN LISTEDE YER ALMASI

Listede diğer bir dikkat çeken unsur da, 55 yıl sonra Süper Lig’de maç yöneten yabancı hakem olan Sloven hakem Slavko Vincic’in yer alması oldu. Vincic, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı. Ünlü hakemlerin yer aldığı listede dünya genelindeki en iyi hakem ise François Letexier olarak sıralandı.