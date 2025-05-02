En İyi Yatırım Planlarını Bulun

EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİNDE ANADOLU EFES’İN GALİBİYETİ

EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Maç, Anadolu Efes’in 85-82’lik galibiyetiyle sonuçlandı ve bu sonuç serinin son maça taşınmasına olanak sağladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yorumlarda bulunan Elijah Bryant, “Bu akşam önemli olan kazanmaktı. Onlar da çok büyük bir mücadele ortaya koydular ama günün sonunda galibiyeti elde eden taraf biz olduk” dedi.

BRYANT’IN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Bryant, maçtaki performansıyla ilgili yapılan bir yorum üzerine, “Performansımla ilgili nesnel veya öznel bir yorum yapmıyorum. Günün sonunda baktığınızda ben ‘kazandık mı kaybettik mi’ ona bakıyorum. Ben belki hiç sayı atmamış olabilirim ama önemli olan günün sonunda kazanmış olmak. Ben kendi performansımı da öyle değerlendiriyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, maç sonrası izlediği videolarla nasıl gelişebileceğini değerlendirdiğini ekledi ve “Dolayısıyla bu benim en iyi maçımdı, en iyi performansımdı gibi bir değerlendirme yapmıyorum” şeklinde konuştu.

MINNET DUYGUSU VE HAZIRLIK

Bryant, maç sonrası duyduğu duyguları da paylaştı: “Burada benim için en öne çıkan şey bir kere şükran duygusu, minnet duygusu. Bu seviyede basketbol oynuyor olmak, bu serinin beşinci maçını oynuyor olmaktan dolayı duyduğum minnet ve şükran duygusu bende çok baskın. Günün sonunda bunun bir basketbol maçı olduğunu unutmamak gerekir. Kazanmak da var, kaybetmek de var ama biz gideceğiz. Elimizden gelen en iyi performansı orada kazanmak için sergilemeye çalışacağız.”