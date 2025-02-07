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Spor

En-Nesyri Fenerbahçe’de Başarılarına Devam Ediyor

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EN-NESYİRİ’İN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En-Nesyri, etkileyici bir performans sergiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye katıldığı günden beri hemen hemen her karşılaşmada golleri ve asistleriyle önemli katkı sağlıyor. Yıldız forvet; Adana Demir, Göztepe ve Rize maçlarının son dakikalarında attığı kritik gollerle takımını şampiyonluk yarışında öne çıkarıyor.

TOPLAMDA 20 GOL VE 4 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe’de 33 maçta forma giyen En-Nesyri, tüm kulvarlarda toplamda 20 gol atma ve 4 asist yapma başarısını gösterdi. Bu performansı ile sarı-lacivertli takıma her 78 dakikada bir gol katkısı sağlıyor ve Sevilla’daki son iki yılındaki performansını geride bırakıyor. En-Nesyri, Süper Lig’de 17 golde etkili olurken; Avrupa Ligi’nde 4 gol ve Türkiye Kupası’nda da 3 kez skora katkı sağladı.

SEVİLLA’DAN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ

La Liga ekibinde 2023/24 sezonunda 141 dakikada 1 gol katkısı sağlarken, 2022-23 sezonunda bu rakam 152 dakika olarak kaydedildi. Deneyimli forvet, Sevilla ile 2019/20 ve 2022/23 yıllarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı. Teknik direktör Mourinho’nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe, Sevilla kulübüne En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeme gerçekleştirmişti. 1.88 boyundaki santrfor, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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