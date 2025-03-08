En-Nesyri Fenerbahçe’den Ayrılma Kararı Aldı

Fenerbahçe, üç kulvardaki şampiyonluk yarışına devam ederken, yönetim gelecek sezon ile ilgili endişeler yaşamaya başladı. Tadic ve Dzeko’nun yanı sıra, hücum hattının diğer önemli ismi Youssef En-Nesyri de takımdan ayrılma kararı aldı. İşte transferle ilgili detaylar…

tadic VE DZEKO SEZON SONUNDA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin Balkan yıldızları Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in sezon sonundaki sözleşmeleri sona erecek. Boşnak ve Sırp futbolcuların ayrılması, hücum hattında sorun yaratabilecek durumu gündeme getiriyor. Bu sezon 41 maçta 11 gol ve 15 asistle dikkat çeken Tadic ile 41 maçta 19 gol ve 7 asistle oynayan Dzeko, Fenerbahçe’nin skor yükünü omuzlayan isimler arasında yer alıyor. Bu iki önemli oyuncu ile sözleşme yenilemeyen yönetim, bir başka krizle daha karşı karşıya kaldı.

youssef EN-NESYRI’DEN AYRILIK TALEBİ

Faslı yıldız Youssef En-Nesyri’nin de transfer isteğini yönetime bildirdiği iddiaları ortaya çıktı. Bu durum, takımın gelecek sezondaki hücum gücüne dair soru işaretleri doğuruyor. Fenerbahçe yönetimi, yaşanan bu ayrılıklar üzerine nasıl bir çözüm üreteceğini düşünmeye başladı.