En-Nesyri, Fenerbahçe Tarihine Geçti

Yücelen Form Performansı

Fenerbahçe’nin oyuncusu Youssef En-Nesyri, son dönemlerdeki etkileyici formunu Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Bu karşılaşmada attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi ve önemli bir başarıya imza attı. Dzeko’nun sol kanattan yaptığı ortaya savunmadan dönen topu Kostic, kaleciden geri aldı ve dönen topu altıpasta bekleyen Youssef En-Nesyri tamamladı. Bu golüyle birlikte Faslı futbolcu, Süper Lig’de son 10 maçında 13. golünü atmış oldu.

Tarihe Geçen Başarılar

En-Nesyri, Antalyaspor ile oynanan maçta attığı golle birlikte ligde toplamda 16 gol, tüm sezon boyunca ise 26 gole ulaştı. Bunun yanı sıra, Süper Lig tarihinde Alex de Souza’dan (2006) sonra üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak da tarihe geçmeyi başardı. Youssef En-Nesyri’nin bu performansı, futbolseverler arasında büyük bir beğeni topluyor.