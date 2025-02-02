En-Nesyri, Fenerbahçe’ye Galibiyet Getirdi

FENERBAHÇE, ÇAYKUR RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Bu karşılaşmanın 89. dakikasında, Youssef En-Nesyri kafayla topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getiren gollerden birini attı. Böylece, faslı forvet son haftalardaki formunu devam ettirdi ve Fenerbahçe’ye 3 puan kazandırdı.

EN-NESYRi’NİN GOL İSTATİSTİKLERİ

Youssef En-Nesyri, son 7 maçında 6 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı ve bu süreçte toplamda 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını da 13’e çıkardı. Ayrıca En-Nesyri’nin UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 golü bulunuyor.