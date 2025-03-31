En-Nesyri İçin Suudi ve İngiliz Kancası

EN-NESYİRİ’NİN TRANSFER TARİHİ

Fenerbahçe, bu sezon başında Sevilla’dan 19.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile tarihin en yüksek transferini gerçekleştirmişti. Şimdi Faslı oyuncuya, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübü ve bazı Premier Lig takımlarının ilgi gösterdiği iddiaları ortaya atıldı.

POTANSİYEL TEKLİFLER

Todofichajes’te yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ve Premier Lig ekipleri, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 40 milyon Euro’ya kadar teklifler sunabileceği öne sürüldü. Eğer böyle bir transfer gerçekleşirse, En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını giyerek toplamda 43 maça çıktı ve bu süre zarfında 26 gol atma ve 6 asist yapma başarı gösterdi. Bu performans, onun transfer değerini artırırken, birçok kulübün radarında olmasını sağlıyor.