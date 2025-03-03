En-Nesyri, IFFHS Listesinde Dikkat Çekti

IFFHS’İN AÇIKLAMALARI

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. Bu rapor, dünya genelindeki gol kralı yarışını gözler önüne seriyor.

YÖNETİCİLERİN GÖZDESİ EN-NESYRI

Fenerbahçe’de forma giyen Youssef En-Nesyri, bu listeye önemli bir katkı sağladı. Sarı-lacivertli takım, sezon başında Sevilla’dan 19.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Faslı forvetin, toplamda attığı 16 golle ikinci sırada yer alması, dikkat çekti. Bu performansıyla birçok ünlü futbolcuyu geride bıraktı.

2025’İN GOL KRALI

2025 yılı itibarıyla en çok gol atan futbolcu unvanına sahip olan isim ise 17 kez rakip ağları sarsmayı başaran PSG’nin yıldızı Ousmane Dembele oldu. Hem performansı hem de istatistikleri ile dikkat çeken Dembele, ayrıca bu yılın en fazla gol atan oyuncusu olarak öne çıkıyor.