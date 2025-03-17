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En Nesyri, Mourinho’yu Takipten Çıkardı mı?

FUTBOLDA BERABERLİK VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından özellikle Jose Mourinho’nun durumu sosyal medya gündemini meşgul etti. En-Nesyri’nin Mourinho’yu takipten çıkarıp çıkarmadığı merak konusu oldu. Gerçekten de En-Nesyri, Mourinho’yu takipten çıkardı. Ancak, bu durumun nedenine dair bir açıklama gelmedi.

SAINT-MAXIMIN VE MOURINHO ARASINDAKİ GERİLİM

Fenerbahçe’de Saint-Maximin ile Jose Mourinho arasındaki gerilim sürüyor. Kadroya alınmayan Saint-Maximin, Mourinho’nun kendisi hakkındaki sözlerine fotoğraflı bir yanıt vererek, hocasını yalancılıkla suçladı. Samsunspor maçı sonrasında konuşan Mourinho, “Allan Saint-Maximin, futbol oynayabilecek kadar hazır değil. İstediği kadar photoshop yapsın, isterse kendine kas eklesin. İllegal şekilde verileri paylaşıyor” dedi.

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