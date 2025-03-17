en-nesyri-ye-premier-lig-tavsiyesi-verildi

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekipleriyle gündeme geliyor. Sarı-lacivertlilerin, yüksek bir bonservis teklifi alması halinde En-Nesyri’yi satmayı düşünmesi söz konusu. En-Nesyri’ye bu durumu ile ilgili ilginç bir öneri geldi. AfricaFoot’a konuşan Fas Milli Takımı’nın eski forveti Salaheddine Bassir, En-Nesyri ile alakalı önemli ifadeler kullandı.

DÜNYA KLASSINDA BİR FORVET OLDUĞUNU KANITLADI

Bassir, En-Nesyri’nin büyük bir mental güce sahip olduğunu belirtti. “Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe’de karşılaştığı eleştiriler ve baskılar yoğundu. Mourinho ve Regragui gibi ona inanan hocalarının desteğiyle bu zorlukların üstesinden geldi ve dünya klasında bir forvet olduğunu kanıtladı” şeklinde konuştu. Eski golcü, En-Nesyri’nin sezona kötü başladığını fakat Mourinho’nun yardımının ardından ortalığı düzeltip ideal bir forvet olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, En-Nesyri’nin “her forvette olmayan bir yetenek” taşıdığını vurgulayarak saldırı aksiyonlarının yanı sıra savunma desteklerinin de önemine değindi.

“En-Nesyri, bu yaz Fenerbahçe’den ayrılmalı mı?” sorusunu yanıtlayan Bassir, son dönemde gelen teklifler sayesinde En-Nesyri’nin sıradan bir forvet olmadığına dikkat çekti. “Kendisine İngiltere Premier Lig’ini seçmesini tavsiye ediyorum çünkü dünyanın en çok izlenen ligi orası. Henüz genç olduğu için kendini geliştirebilir. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üst düzey futbol oynayabilir” ifadelerini kullandı.

UMARIM SUUDİ ARABİSTAN LİGİ’NE SIRTINI DÖNER

Bassir, En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a gitmemesi gerektiğini umduğunu belirterek, “Umarım Suudi Arabistan Ligi’ne sırtını döner. Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane gibi büyük isimlerin yanı sıra ileride belki Mohamed Salah gibi isimler olmasına rağmen, İngiltere ona daha fazla güç katacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.