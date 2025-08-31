‘En Pahalı İnterneti Kullanıyoruz’ Açıklaması Yapıldı

CHP GENEL BAŞKANINDAN İNTERNET SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin “dünyanın en pahalı ve yavaş internetini kullanmamız” olduğunu ifade etti. Özel, partisi tarafından gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katılmak için Sinop’ta İskele Meydanı’ndaydı. Mitingin ardından, Özel, Sinop İskelesi’nde düzenlenen 2025-2026 Balık Av Sezonu Açılış Programı’na katıldı. Programda CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve diğer partililer, balıkçılar ve vatandaşlar da yer aldı.

SİNOPSUN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Mitingde konuşan Özel, Sinop’un mutlu bir şehir olmasına rağmen birçok sorunu olduğunu vurguladı. “Bu güzel şehir. İnsanların birbirini sevdiği Türkiye’nin en mutlu şehri diye bildiğimiz bu şehrin dünya kadar sorunu var,” diyen Özel, nükleer santral konusuna da değindi. Kendisi “Sinop’ta isteyen bir kişi yok. Türkiye’de de Sinop’a nükleer santral isteyen bir kişi var. O birine inat, o santralı yapmayacağız, yaptırmayacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Sinop’un sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde son sıraya düştüğünü vurguladı ve “2017 yılında 52’nci sırada olan Sinop, 8 yıl sonra 81’inci sıraya gerilemiş” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILARIN SIKINTILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Özel, balıkçılık sezonunun başlangıcına yönelik de açıklamalarda bulundu. “Vira bismillah” diyerek sezonu açacaklarını söyleyen Özel, balıkçıların karşılaştığı sorunları da aktardı. Mazot fiyatlarının balıkçılar için ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu belirterek, “Tekneler 40, 41 TL’ye mazot alıyor,” dedi. Ayrıca, oluşturulan HES’lerin dereleri kuruttuğunu ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini ifade etti. Geçen yıldan bu yana 183 Sinoplu balıkçının ortadan kaybolduğunu, yetersiz barınakların ve yüksek navlun fiyatlarının sorun teşkil ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, 2025-2026 Balık Av Sezonu Açılış Programı’nda halk oyunları ve folklor gösterileri düzenlendi. Havai fişek kutlamalarının ardından balıkçıların denize açılmasıyla program sona erdi.