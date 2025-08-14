En Sağlıklı Şehir GÜMÜŞHANE Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde en sağlıklı şehirler ve yaşam süreleri belirlendi. Ülke genelinde ortalama yaşam süresi 80,8 yıl olarak kaydedildi. Kadınların, erkeklere göre 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl oldu.

SAĞLIKLI ŞEHİR GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerde 78,1 yıl ortalama yaşam süresi ile dikkat çekiyor. Genel ortalama ise 80,8 yıl olarak belirlendi.

GİRESUN’DA UZUN YAŞAM

Giresun’da kadınların ortalama yaşam süresi 83,5 yıl, erkeklerin ise 76,6 yıl. Şehrin genel ortalaması 80,0 yıl olarak kaydedildi.

ERZİNCAN’IN YAŞAM SÜRELARI

Erzincan’da kadınlar 82,3 yıl, erkekler 76,9 yıl yaşıyor. Şehrin ortalama yaşam süresi 79,6 yıl olarak belirlendi.

BİNGÖL’DE YAŞAM SÜRESİ

Bingöl’de kadınların ortalama yaşam süresi 82,1 yıl iken, erkeklerin 76,5 yıl olarak kaydedildi. Genel ortalama 79,2 yıl ediyor.

ADANA’NIN DEĞERLERİ

Adana’da kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerin ise 75,6 yıl. Ortalaması ise 78,3 yıl olarak belirlendi.

ADIYAMAN’DA DURUM NASIL?

Adıyaman’da kadınlar 80,5 yıl, erkekler 74,9 yıl yaşıyor. Şehrin ortalama yaşam süresi 77,7 yıl olarak kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR’DA YAŞAM SÜRESİ

Afyonkarahisar’da kadınların yaşam süresi ortalaması 81,7 yıl, erkeklerin ise 76,9 yıl olmuş. Genel ortalama, 79,3 yıl olarak belirlendi.

AĞRI’DA KADIN VE ERKEKLER

Ağrı’da kadınların ortalama yaşam süresi 79,6 yıl iken, erkeklerin 74,1 yıl. Genel olarak ortalama 76,8 yıl olarak kaydedildi.

DENİZLİ’DE SÖZ KONUSU

Denizli’de kadınlar 81,3 yıl, erkekler ise 75,7 yıl yaşıyor. Ortalaması 78,5 yıl olarak kaydedildi.