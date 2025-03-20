En Yakıt, Sürdürülebilirlik Eğitimlerine Devam Ediyor

EĞİTİMLERE DEVAM EDİYOR

EN YAKIT, ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Sürdürülebilirlik Eğitimleri’ programına devam ediyor. Temiz enerjiden elektrikli araçlara kadar pek çok konuda bilgi sunan bu eğitimler, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Şuana kadar 200 öğrenciye eğitim veren marka, yeni okullardaki etkinliklerle daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor. Türkiye’de elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip olan EN YAKIT, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilkokul öğrencilerine ‘Sürdürülebilirlik Eğitimleri’ sunuyor. Öğrenciler, sürdürülebilirlik, temiz enerji, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları gibi konular hakkında bilgi edinip şarj cihazlarının çalışma prensiplerini öğreniyor ve şarj testi de gerçekleştiriyor.

EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLEN OKULLAR

Eğitimler hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Geçen yıl şubat ayında Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsü ile sürdürülebilirlik eğitimi üzerine bir anlaşma sağladık. Beş sınıfa eğitim verdik. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy İlköğretim Okulu’nun iki sınıfına eğitim düzenledik. Böylelikle 7 sınıftan 200 öğrenciye ulaşmış olduk” açıklamasında bulundu.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimlerin içeriği hakkında bilgi veren Şenses, “İlkokul çağındaki çocuklara sürdürülebilirliğin, temiz enerjinin ne demek olduğunu, şarj istasyonlarını, elektrikli araçları ve neden doğamızı korumamız gerektiğini anlattık. Ayrıca öğrencilere şarj cihazının nasıl çalıştığını gösterdik ve birer şarj testi yaptık” diye ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN YÜKSEK İLGİ

Eğitimlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Şenses, “Çocuklar, doğanın korunması, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hakkında bilgi sahibi oluyor. Elektrikli araçları şarj etmeyi öğreniyorlar. Eğitimlerin verimli geçtiğini ve çok keyif aldıklarını da belirtiyorlar” şeklinde konuştu.

ORTAOKUL SEVİYESİNE DE ULAŞTI

Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe kampüsü ile iş birliği yaparak ortaokul seviyesindeki öğrencilere de eğitim verdiklerini duyuran Şenses, “14 Mart’ta eğitime 120 öğrenci katıldı. Temel odağımız yine sürdürülebilirlik ancak bu eğitimde seviyeyi biraz daha artırdık. Eğitim, doğanın önemi ve karbon salınımıyla başladı. Daha sonra enerji türleri, temiz enerji, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarıyla devam etti. Eğitim sonrasında öğrencilere şarj istasyonu tanıtımı yapıldı. Elektrikli araçların nasıl şarj edildiği gösterildi.” dedi. Şenses, eğitimlerin yeni okullarda düzenlenmesiyle öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.