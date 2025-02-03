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Ekonomi

ENAG Ocak Enflasyon Verilerini Açıkladı

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ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Enflasyon Araştırma Grubu, en son enflasyon oranlarını duyurdu. ENAG, ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonuçlarını kamuoyuna sundu. ENAG verilerine göre, ocak ayında aylık bazda enflasyon yüzde 8.22 artış gösterdi ve yıllık enflasyon yüzde 81.01 olarak kaydedildi.

SEKTÖRLERE GÖRE ENFLASYON DEĞİŞİMLERİ

TÜİK alt grupları ele alındığında, en büyük artış “Giyim ve ayakkabı” kategorisinde yüzde 20.6 oranında gerçekleşti. Öte yandan, en fazla aylık düşüş ise yüzde 1.8 ile “Sağlık” grubunda oldu.

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