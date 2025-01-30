Enda Enerji’nin Halka Arz Tarihleri Açıklandı

HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI

Enda Enerji’nin halka arzı için talep toplama tarihleri duyuruldu. Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum eliyle yapılacak halka arzda, pay başına 17,44 TL fiyatla 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep alınacak. Yenilenebilir enerji alanında 2023 sonu verilerine göre Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. sırada bulunan Enda Enerji Holding A.Ş., güneş enerji santralleri ile toplam kurulu gücünü 189,12 MWe’ye çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arz onayının alınmasının ardından talep toplama süreci başlıyor.

SERMAAYE ARTTIRIMIYLA HALKA ARZ GERÇEKLEŞECEK

Tamamen sermaye artırımı yöntemi ile yapılacak halka arzın büyüklüğünün 1.744 milyon TL olması bekleniyor. 1993 yılından beri yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Enda, 2030’da Türkiye’nin yenilenebilir elektrik kurulu gücü açısından ilk 20 şirketi arasında yer almayı hedefliyor. Halka arzda, Enda’nın çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükselecek. Artırılacak 100.000.000 TL nominal pay da 17,44 TL fiyatla talep toplama yöntemine tabi olacak. Halka arz sonrası Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazarında işlem görecek.

SATMAMA TAAHÜDÜ İLE GÜÇLÜ BİR YAPI ORTAYA KONULDU

Enda’nın net nakit pozisyonu ile sağlam bir finansal yapıya ve 500’den fazla ortağa sahip yönetim anlayışına sahip olduğu vurgulanıyor. Şirketin halka arzından elde edilen gelirin, bağlı ortaklıklar için Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin altyapı, kapasite ve verimlilik artışı yatırımlarının finansmanında kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yurt içi ve dışında yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmakta. Halka arz sonrası ortaklar, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip olmalarının getirdiği sorumlulukla, bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapmayacaklarını taahhüt ettiler.

YENİLENEBILIR ENERJİDE KAPASİTE ARTIŞI HEDİFİ

Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin 2023 yılı sonunda 1 milyar lirayı aşan ciro ile tamamladığını belirterek, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, orta vadeli yatırım planları hazır bir şirkete ortak olacak” ifadesini kullandı. Tuncay, Enda’nın çok ortaklı yönetim felsefesi ile Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam 189,12 MWe kurulu güce sahip 13 tesisten oluştuğunu ekledi.

YENİ PROJELERLE ETKİ ALANINI GENİŞLETME HEDEFİ

Enda, 2023 yılını 600 milyon TL FAVÖK ile kapatmayı başardığını, net nakit pozisyonunu da 367,7 milyon TL’ye taşıdığını açıkladı. Yıllık 500 GWh üretim hacminin büyük kısmının HES, RES ve JES kaynaklarından geldiği belirtiliyor. Şirketin diversifiye stratejisi ile iklim ve hava değişikliklerine karşı güçlü bir pozisyonda olduğu ifade ediliyor. Gelecek dönemde, mevcut tesislerin karlılığı artırılması planlanırken, yeni projeler ile yenilenebilir enerji alanındaki etki alanının genişletilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda, Enda’nın bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’nin 2024 yılının sonunda lisanssız 3 GES santralini bünyesinde bulunduracağı ve bu yatırım sonrası toplam kurulu gücünün 189,12 MWe olarak gerçekleşeceği ifade ediliyor.