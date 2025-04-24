Endonezya Büyüme Tahminini Revize Etti

ENDONEZYA MERKEZ BANKASI BÜYÜME TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Endonezya Merkez Bankası, ABD’nin gümrük vergilerine yönelik endişeleri ile birlikte 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini güncelledi. Önceden yüzde 4,7 ile 5,5 olarak belirlenen büyüme beklentisinin, bu aralığın orta noktasının altında gerçekleşeceği öngörülüyor. Merkez Bankası’nın başkanı Perry Warjiyo, çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, “ABD’nin gümrük vergisi politikalarının Endonezya ihracatına yönelik yurtdışı talebini azaltabileceğini” vurguladı.

PARASAL POLİTİKALAR GÜÇLENDİRİLİYOR

Warjiyo ayrıca, ticari ilişkileri olumsuz etkileyebilecek bu risklere karşı koymak amacıyla Merkez Bankası’nın parasal ve makro ihtiyati politika tedbirlerini güçlendirdiğini ifade etti. Banka, ekonomiyi desteklemek ve rupiahın istikrarını korumak için gösterge faiz oranını yüzde 5.75 düzeyinde tutma kararı aldı. Bu adımlar, ülkenin ekonomik durumunu daha sağlam bir temele oturtma görevi görüyor.