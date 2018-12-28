6,1 büyüklüğünde deprem

Sık sık depremlerin olduğu Endonezya’da yine yer sallandı. Papua eyaletinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Endonezya, tsunami felaketinin ardından bir depremle daha sarsıldı. Endonezyalı yetkililer, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak tespit ederken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu 5.8 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Yetkililer, merkez üssü Manokwari şehri yakınlarında 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Endonezya Meteoroloji Ajansınca yapılan açıklamada, depremin bir tsunamiyi tetikleme potansiyeline sahip olmadığını kaydedildi.

TRT