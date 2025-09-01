Endonezya’da Ödenekler İptal Edildi

PROTESTOLARIN NEDENİ VE ÖDENEKLERİN İPTALİ

Endonezya’da milletvekili ödeneklerinin iptali, geniş çaplı protestoların hemen ardından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, halkın tepkisini çeken milletvekillerine sağlanan ödeneklerin kaldırılacağını duyurdu. Subianto, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda yaptığı açıklamada, bu önlemi daha adil bir kamu yönetimi sağlamak amacıyla aldıklarını belirtti.

MECLİSİN YENİ POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Subianto, milletvekillerinin yurt dışı seyahatlerini geçici olarak durduracaklarını ve bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini ifade etti. Bu gelişmeler, kamuoyunun milletvekili ayrıcalıkları konusundaki rahatsızlığını dile getirmesi üzerine gündeme geldi. Ayrıca, meclisin kamu ile ‘doğrudan diyaloğu’ başlatacağını ve bu diyaloğa topluluklar, öğrenciler gibi temsilcilerin de davet edileceğini söyledi.

KAMU TALEPLERİ VE PARTİLERİN GÖRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı, halkın talep ettiği diğer teklifler hakkında da görüşmeler yapılacağını ifade etti. 8 farklı partinin liderlerinin bu konuda hemfikir olduğu belirtilirken, milletvekillerinin alacağı yeni politikaların topluma yansıtılması yönünde adımlar atılacağı vurgulandı. Bu süreç, Endonezya’nın demokratik sürecini iyileştirmek ve sosyal adaleti sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.