Endonezya’da Ramazan Boyunca Ucuz Gıda Pazarı

PROGRAMIN AMACI

Güney Tangerang’da, Ramazan ayı boyunca halkın desteklenmesi için Ucuz Gıda Pazarı Programı hayata geçiriliyor. Bu program, temel gıda maddelerini çok daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Uygulamanın amacı, gıda stoklarını güçlendirmek, fiyat istikrarını sağlamak ve halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimini artırmak olarak belirleniyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ramazan süresince gerçekleştirilecek bu program, gıda fiyatlarının kontrol altına alınarak, genel refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ucuz Gıda Pazarı, vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerine daha kolay ulaşabilmesini sağlıyor ve bu sayede toplumda olası ekonomik sıkıntıların önüne geçiliyor.