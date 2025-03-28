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Endonezya’da Ramazan Seyahati Yoğunlaştı

SEYAHAT HAREKETLİLİĞİ

Endonezya’da Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolculuklarda önemli bir hareketlilik oluşuyor. “Mudik” olarak adlandırılan bu geleneksel eve dönüş döneminde, büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan bireyler, bayramı aileleriyle birlikte geçirebilmek için memleketlerine doğru yola çıkıyorlar.

GELENEKSEL KÜLTÜR

Bu dönem, aile bağlarının kuvvetlendiği ve insanların sevdikleriyle bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi olarak biliniyor. Yoğun seyahat trafiği, herkesin bayramı kutlamak için geldiği memleketlerine ulaşma çabasıyla artıyor.

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