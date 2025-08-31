Endonezya Devlet Başkanı, Çin ziyaretini iptal etti

PROTESTOLARIN SEBEPLERİ VE DEVLET BAŞKANININ TUTUMU

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da hükümet karşıtı protestolar sürerken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planlanan Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün aktardığına göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto’nun iktidara karşı çıkan eylemler dolayısıyla ülkesinde kalmaya karar verdiğini belirtti. Bu nedenle, 3 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen Çin ziyaretinin askıya alındığı ifade edildi. Açıklamada, Subianto’nun gelişmeleri dikkatle takip etmek amacıyla yurtta kalmayı tercih ettiğine yer verildi.

GÖSTERİLERİN GİDİŞATI VE GÖZALTI SAYISI

Cakarta’daki protestolar devam ediyor. Yerel haber kaynaklarına göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerine saldırarak yağmalama eylemleri gerçekleştirdi. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarını kalabalıklardan ve protestoların olduğu yerlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Bazı ülkeler de Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı.

OLAYLARIN GELİŞİMİ VE DEVLETİN TEPKİSİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta milletvekilleri maaşlarına karşı yapılan gösteriye polis müdahale etmişti. Bu sırada, gösteri alanı yakınında seyreden bir motosiklet, polis aracı tarafından ezildi ve 21 yaşındaki sürücü Affan Kurniawan hastanede hayatını kaybetti. Bu durum, protestoların daha da şiddetlenmesine neden oldu. Devlet Başkanı Subianto, olayın ardından polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadı ve “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız” şeklinde açıklama yaptı. Olay sonrası açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Gösteriler, Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayıldı.