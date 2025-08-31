Endonezya Devlet Başkanı, Çin Ziyaretini İptal Etti

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da hükümet karşıtı protestolar tüm hızıyla devam ederken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün aktardığına göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, bu iptalin gerekçelerini açıkladı.

ÇİN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Devlet Başkanı Subianto’nun ülke genelindeki protestoları yakından izlemek ve yönetmek amacıyla Endonezya’da kalmayı tercih ettiği ve bu yüzden 3 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan Çin ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca, Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürler iletildiği ifade edildi.

PROTESTOLARDA ŞİDDET ARTIYOR

Diğer taraftan, Endonezya’daki protestolar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, protestocular bazı milletvekillerinin ikametlerine saldırarak evlerini yağmaladı. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayınladı.

CİDDİ OLAYLAR YAŞANDI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteride polis müdahalesi meydana geldi. Bu sırada gösteri alanının yakınından geçen bir motosiklet, bir polis aracı tarafından ezildi ve motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Affan’ın ölümü sonrası gösteriler daha da şiddetlendi. Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını dile getirip, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız” açıklamasında bulundu. Olayla alakalı 7 polis memuru gözaltına alındı. Protestolar, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayıldı.