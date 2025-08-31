Endonezya Devlet Başkanı Çin Ziyaretini İptal Etti

PROTESTOLARIN NEDENİ VE DEVLET BAŞKANINA ETKİSİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da süregelen hükümet karşıtı protestolar, etkisini artırırken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planned Çin ziyaretini iptal etmeyi tercih etti. Antara News’ün bildirdiğine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto’nun Çin seyahatiyle ilgili bilgi paylaştı.

ÇİN ZİYARETİ İPTALİ VE GEREKEN DURUMLAR

Açıklamada, Subianto’nun ülke genelindeki protestolara odaklanmak için Endonezya’da kalmayı seçtiği ve bu sebeple 3 Eylül’de planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Özellikle, Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiği ifade edildi. Subianto’nun, gelişmeleri yakından takip etmek ve yönetmek istediği vurgulandı.

PROTESTOLARIN SEYİR HİSTORYASI

Diğer yandan, Endonezya’daki protestolar sürüyor. Yerel medya kaynaklarına göre, bazı göstericilerin milletvekillerinin evlerine saldırdığı bildirildi. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, yerel vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, bazı ülkeler Endonezya için seyahat uyarıları yayınladı.

OLAYLARIN BAŞLANGICI VE SONUÇLARI

Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınlarında, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteride, güvenlik güçleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri alanının yakınından geçtiği düşünülen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş; motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirmişti. Affan’ın vefatının ardından gösteriler daha da büyümüş, Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde bulunan polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınamış ve “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” ifadesini kullanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gösteriler, başta Cakarta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine yayılmaya devam ediyor.