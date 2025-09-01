Endonezya Devlet Başkanı, Ödenekleri Kaldıracağını Duyurdu

PROTESTOLARA YOL AÇAN ÖDENEKLERİN KALDIRILMASI

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurdu. Antara News’ün haberine göre, Devlet Başkanı Subianto, başkent Cakarta’daki Merdeka Sarayı’nda yaptığı açıklamada, ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıkları hakkında bilgi verdi. Subianto, milletvekillerinin ödeneklerinin ve yurt dışı seyahatlerinin geçici olarak durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini belirtti.

KAMU DİYALOĞU VE TEMSİLİCİLERIN DAVETİ

Meclisin kamu ile “doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını” vurgulayan Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini istedi. Ayrıca, kamunun dikkatini çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade etti ve 8 partinin liderleriyle bu konunun üzerinde hemfikir olduklarını söyledi. Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklerine karşı yapılan gösterilere kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

ŞİDDETLİ GÖSTERİLER VE POLİS MÜDAHALESİ

Müdahale sırasında, gösteri alanına yakın bir yerden geçerken polis aracı tarafından ezilen motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmişti. Affan’ın ölümünün ardından gösteriler şiddetlenmişti. Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınayarak, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” demişti. Olayların ardından vekillerin evlerinin yağmalanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gösteriler, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı.