Endonezya’nın Batı Cava’sında Çökme Meydana Geldi

ÇÖKME OLAYI VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde yer alan bir taş ocağında gerçekleşen çökme, 14 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansının açıkladığına göre, Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında dün bir göçük meydana geldi. Kurtarma ekipleri, 14 kişinin enkaz altındaki cesedine ulaştı, ayrıca 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

ENKAZ ALTINDAN DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, enkaz altında hala 6 ila 8 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörle devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taş ocağının sahibi dahil toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

GÜVENLİK STANDARTLARI UYULMUYORDU

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, şubat ayındaki seçimlerden önce ocağı ziyaret ettiğini ve güvenlik standartlarına uymadığı için tehlikeli bulduğunu belirtti. Mulyadi, olayın ardından sadece bu taş ocağının değil, eyaletteki dört benzer işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

KAYIT DIŞI İŞLETMELER SORUNU

Endonezya, kayıt dışı maden ve taş ocaklarıyla tanınan bir ülke konumunda. 2024 yılında, Sumatra Adası’nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.