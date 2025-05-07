Endonezya Pirinç Üretimi Arttı

HASAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sukoharjo’da, 7 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte Endonezyalı çiftçiler, Orta Java’nın Demakan köyündeki çeltik tarlasında yoğun bir şekilde hasat yapıyor. Çiftçilerin emekleri, bölgedeki pirinç üretiminin artmasını sağlıyor.

PİRİNÇ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı’nın verilerine göre, bu yılın ocak ile haziran ayları arasında ülkenin toplam pirinç üretimi 18,76 milyon tona ulaşıyor. Geçen yıla göre bu seviyede yüzde 11,17’lik kayda değer bir artış gözlemleniyor. Bu durum, tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin çabalarının sonucunu yansıtıyor.