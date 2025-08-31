Endonezya, Protestolar Nedeniyle Ziyareti İptal Etti

PROTESTOLARIN NEDENİ VE DEVLET BAŞKANININ KARARI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da devam eden hükümet karşıtı protestolar tüm şiddetiyle sürerken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün verdiği bilgiye göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto’nun durumu değerlendirdiğini ifade etti.

ZİYARET İPTALİ VE GEREKEN ADIMLAR

Açıklamada, Subianto’nun ülke genelindeki protestoları izlemek adına Endonezya’da kalmayı seçtiği ve bu nedenle 3 Eylül tarihli Çin ziyaretini iptal ettiği vurgulandı. Ayrıca, Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürler iletildiği belirtildi. Subianto, protokolü yerine getirmek yerine olayları yakından takip etmek ve yönetmek istediğini dile getirdi.

Öte yandan, ülkedeki protesto olayları devam ediyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bazı göstericiler milletvekillerinin evlerini yağmaladı. Bu durum üzerine, ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayımladı.

OLAYLARIN ARKA PLANI

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binasının civarında düzenlenen gösteriye, kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. O anlarda, gösteri alanına yakın bir yerden geçmekte olan bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilerek etkisiz hale getirildi. Motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Onun ölümünden sonra gösteriler daha da şiddetli hale geldi. Endonezya Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının aşırı eylemlerini kınayarak, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız” dedi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu 7 polis memurunun gözaltına alındığı ifade edildi. Gösteriler yalnızca Cakarta ile sınırlı kalmayarak, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan gibi diğer şehirlere de yayıldı.