Endonezya U-17 Takımı Gol Attı

ENDONEZYA U-17 MİLLİ TAKIMI İLE TACİKİSTAN U-17 MİLLİ TAKIMI MAÇI

Endonezya U-17 Milli Takımı, Tacikistan U-17 Milli Takımı ile 2025 Bağımsızlık Kupası çerçevesinde karşı karşıya geldi. Maç sırasında yaşanan bir olay, karşılaşmaya damga vurdu.

MİERZA FIRJATULLAH’IN GOL SEVİNCİ

Karşılaşmada Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, takımının adına bir gol kaydetti. Attığı golün ardından taraftarlarına doğru yönelen Firjatullah, önündeki reklam panolarından atladı. Ancak bir diğer engeli aşmaya çalışırken 3 metre derinliğindeki boşluğa düştü.

Mierza Firjatullah’ın yere düştükten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve oyuna kaldığı yerden dönüş yaptığı belirtildi. Bu anların taraftarların kameralarına yansıması ise sosyal medyada büyük bir dikkat çekti.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

