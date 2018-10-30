Düşen uçağın enkazı aranıyor

Endonezya, kalkışa geçtikten kısa bir sürenin ardından denize çakılan ve 189 kişinin hayatını kaybettiği uçak ile ilgili harekete geçti.

Endonezya, dün Jakarta-Pangkalpinang seferini yapmak üzere kalktıktan 13 dakika sonra başkent Jakarta açıklarında denize düşen Lion Havayolları uçağının enkazını arıyor. İçinde 3 çocuk ve 7 mürettebatın olduğu 189 kişiyi taşıyan uçaktan kurtulan olmadığı düşünülüyor. Uçaktaki büyün yolcuların öldüğü düşünülürken, kazanın ülkenin başına gelen en kötü uçak kazası olduğu bildirildi. Yetkililer, uçağın kara kutusuna ulaşmak ve yeni bir uçağın neden düştüğüne dair bilgileri öğrenmek amacıyla su altında arama başlattı.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Paneli Başkanı Soerjanto Tjahjono, uçağın gövdesine ulaşmak için denizin altına bir su altı akustik fener yerleştirdiklerini söyleyerek, “Umarım bu sabah uçağın enkazına ulaşabiliriz” dedi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı, West Java vilayetinin Karawang sahilinde 4 sonar dedektörü kullanıldığını ve 15 geminin deniz yüzeyini taradığını bildirdi. 5 botta bulunan 36 dalgıcın ise dalmaya hazır beklediği bildirildi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Sözcüsü Yusuf Latif, “Uçak kazasından kurtulan bulmak bir mucize olur” dedi.

Lion Havayolları, kazanın meydana geldiği ve kıyıdan 15 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede şu ana kadar bulunan cesetlerin 24 ceset torbasında toplandığını, torbaların ise cesetlerin kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Denizden toplanan oksijen şişeleri ve yolculara ait cüzdan, kimlik, cep telefonu, sırt çantası gibi eşyalar ise Jakarta limanında brandalar üzerine konuldu.

TRT