Endonezya Ve Malezya, Madleen Gemisi’ne Tepki Gösterdi

ENDONEZYA VE MALEZYA’NIN TEPKİSİ

Endonezya ve Malezya, Gazze’ye insani yardım taşıyan “Madleen” gemisinin uluslararası kara sularında İsrail tarafından alıkonulmasına karşı çıkıyor. Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “İsrail’in Madleen gemisini Gazze’ye insani yardım götürürken uluslararası sularda durdurmasını şiddetle kınıyorum.” ifadesine yer verdi. Bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Sugiono, Gazze’ye yardımların engelsiz ulaşması ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Sugiono, İsrail’in hem kara hem de deniz yardımlarını kısıtlamasını “toplu cezalandırma” olarak tanımladı ve bunun açlık riskini artırabileceğini ifade etti.

MALEZYA’NIN ENDİŞELERİ

Malezya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi. Geminin durdurulmasının, “en savunmasız” durumda bulunan insanlara ulaşacak yardımların kasıtlı ve acımasız bir şekilde engellenmesi anlamına geldiği belirtildi. Gazze’ye yönelik ablukanın ise “acımasız ve barbarca bir eylem” olarak tanımlandığı açıklamada, Gazze halkına insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapıldı.

GEMİDEKİ YER ALAN KİŞİLER

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla Madleen gemisini düzenledi. 18 metrelik gemi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye yola çıkmıştı. Madleen gemisinde bulunan aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurdu. İsrail ordusu, dün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi gibi isimler ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu.