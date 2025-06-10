Endonezya Ve Malezya, Madleen Gemisine Tepki Göstermiştir

ENDONEZYA VE MALEZYA TEPKİ GÖSTERDİ

Endonezya ve Malezya, Gazze’ye insani yardım götüren “Madleen” gemisinin uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulması üzerine tepki gösterdi. Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, X sosyal medya hesabında “İsrail’in Madleen gemisini Gazze’ye insani yardım götürürken uluslararası sularda durdurmasını şiddetle kınıyorum.” diyerek durumu eleştirdi. Sugiono, bu davranışın uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti ve Gazze’ye yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ile insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca, İsrail’in kara ve deniz yardımlarını kısıtlamasını “toplu cezalandırma” olarak tanımlayıp, bu durumun açlık riskini artırdığını belirtti.

MALEZYA’DAN ENDİŞE AÇIKLAMASI

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasından derin bir endişe duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, Madleen gemisinin durdurulması sonucunda “en savunmasız” durumdaki insanlara ulaştırılacak yardımların kasıtlı bir şekilde engellendiği belirtildi. Gazze’ye uygulanan abluka, “acımasız ve barbarca bir eylem” olarak nitelendi. Bakanlık, Gazze halkına insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYORDU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyerek düzenlediği son misyon kapsamında, 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan yola çıktı. Gemide bulunan aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesi durumunda barışçıl bir tutum sergileyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurdu. İsrail ordusu, Madleen gemisine müdahale ederek Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan bu misyonu engelledi. Gemide Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.