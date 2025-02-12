Endonezya’ya Bayraktar TB3 İhracatı Yapılacak

ERDOĞAN’IN ENDONEZYA ZİYARETİ VE ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti çerçevesinde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında bir “Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması” imzalandı. Alınan bilgilere göre bu anlaşma ile Endonezya’ya toplamda 60 Bayraktar TB3 ve 9 Bayraktar AKINCI SİHA ihraç edilecek. Bu durum, Bayraktar TB3’ün ilk ihracatını Endonezya’ya gerçekleştirecek.

Bayraktar TB3’ÜN KABİYETLERİ

Bayraktar TB3 insansız hava aracı, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapma yeteneğine sahip bulunuyor. Sınıfındaki diğer insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor ve görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip. Bu özellikleriyle çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor; böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı başarıyla yerine getiriyor. Yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneği ile Bayraktar AKINCI, muharebe sahasında önemli bir caydırıcı güç sağlıyor. Ayrıca yangın, deprem gibi acil durumlarda insani yardımlara katkıda bulunuyor.

ENDONEZYA BASININDA ANLAŞMAYA GÜÇLÜ GÖSTERİM

Endonezya’da yayın yapmakta olan çeşitli medya organları, Baykar ve Republikorp arasında imzalanan anlaşmaya geniş bir şekilde yer verdi. Antara News, “Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto tarafından yapılan ortak beyannamedeki ifadelere yer verdi. Savunma ve güvenlik alanında istihbarat ve terörle mücadele konularında işbirliğini artırma kararı duyuruldu. Ayrıca, bir dron üretim fabrikasının kurulması konusunda anlaşma imzalandığı vurgulandı.

CNN Indonesia ise “Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı” başlığıyla anlaşmayı ön plana çıkardı ve Baykar’ın insansız araçlar ile yapay zeka odaklı bir şirket olduğunu belirtti. Jakarta Globe, “Türk savunma firması Baykar, Endonezya’da dron fabrikasının inşaatı için anlaşma imzaladı” başlığıyla yayımladığı haberde ise Türkiye’nin gelişmiş SİHA’lar konusunda önde gelen üreticilerden biri olduğunu vurguladı.

Kontan, Kuatbaca, Detik News ve Indoraya News siteleri de bu önemli anlaşmayı başlığa taşıyarak, gelişmeleri takip etti.