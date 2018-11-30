Endonezya’da 5,7 büyüklüğünde deprem

Pasifik Ateş Çemberi’ndeki Endonezya’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölge için tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), sarsıntının merkez üssünü Kuzey Sumatra eyaletinin Batı Nias bölgesinin 120 kilometre güneybatısı olarak verdi.

10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından herhangi bir tsunami alarmı verilmedi.

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Endonezya’da 26 Aralık 2004’te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu neredeyse bölgedeki tüm ülkeler yıkım yaşamış, 230 bin kişi ölmüştü.

TRT