Endülüslü Müslümanlar Atla Hac Yolunda

500 YILLIK GELENEĞİ YAŞATAN HACI ADAYLARI

İspanya’dan at sırtında yola çıkan ve 500 yıllık geleneği sürdüren Endülüslü Müslümanlar, Edirne’den kutsal topraklara doğru dualarla uğurlandı. 8 bin kilometrelik bir yolculuk hedefleyen bu hacı adayları, Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi yerleri gezdikten sonra, önceki gün Eski Cami’de ve bugün Hacılarezanı Namazgahı’ndan hayır dualarıyla uğurlandı.

HACI ADAYLARINDAN SOHBETLER

Edirne’de, Hacı adayları Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, burada yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek yolculukları hakkında bilgi verdiler. 1798 yılında Osmanlı Cihan Devleti döneminde inşa edilen Hacılarezanı Namazgahı’ndan, hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla yolculukları başladı. Yaklaşık 4 ay önce İspanya’dan hareket eden Endülüslü Müslümanların Mekke yolculukları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen programla gerçekleştirildi.

DUALARLA YOLLARA DÜŞTÜLER

Hacı adayları, Edirne’den İstanbul’a doğru atlarla yol almaya başladı. YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, hacı adaylarını hayır dualarıyla uğurladıklarını ve Osmanlı döneminden bugüne süregelen uğurlama geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. Hacı adayı Abdelkader Harkassi, Edirne’de oldukça güzel bir karşılamayla karşılaştıklarını ve şimdi kutsal topraklara doğru yolculuklarına devam edeceklerini ifade etti.