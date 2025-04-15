Endüstriyel Balık Avcılığı Yasakları Başladı

DENİZLERDE ENDÜSTRİYEL BALIK AVCILIĞI SEZONU

Denizlerde endüstriyel balık avcılığı sezonu başladı. 15 Nisan’da uygulamaya konan av yasağı, 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Endüstriyel avcılık faaliyetlerini sürdüren gırgır ile trol gemileri için av yasağı 15 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında geleneksel yöntemlerle, yani ağ ve paraketa gibi yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları, belirlenen düzenlemelere uymaları koşuluyla yıl boyu avcılık yapmaya devam edebilecekler.

CEZAİ MÜEYYIDELER UYGULANACAK

15 Nisan ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında gırgır ve trol ile avcılık yaptığı tespit edilen balıkçılarla ilgili tutanak tutulacak. Bu durumda, ilgili kişilere cezai müeyyideler uygulanacak.