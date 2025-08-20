Enerji Altyapısı Güçlendiriliyor, Yatırım Yapılıyor

SEDAŞ YATIRIMI VE HEDEFLERİ

SEDAŞ, Karasu ve Kocaali sahil hattında yaptığı 136 milyon TL’lik yatırım ile enerji arz güvenliğini artırmayı, altyapıyı modernize etmeyi ve bölgenin artan ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri sahil bölgesinde elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

MODERNİZASYON VE HİZMET KALİTESİ

Enerji arz güvenliğini artırmanın yanı sıra, hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde yükseltmeyi hedefleyen bu stratejik yatırım, bölgedeki modernizasyon çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Toplamda 136 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilecek olan projede, Karasu Trafo Merkezi’nden Kocaali Sahil Kök’e uzanan çift devre çıkış hattı inşa edilecek. Proje doğrultusunda 3 dağıtım merkezi, 5 trafo, 30 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim (YG) yer altı hattı, 1,25 kilometre alçak gerilim (AG) yer altı hattı, 2,27 kilometre YG havai hat ve 6 kilometre civarında AG havai hat devreye alınacak.

ENERJİ ALTYAPISINDAKİ KRİTİK ROL

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, Karasu-Kocaali hattının artan nüfus, turizm potansiyeli ve mevsimsel yük değişimleri nedeniyle enerji altyapısında kritik bir nokta haline geldiği vurgulandı. Özellikle sahil bandında yaşanan talep artışına yanıt verecek şekilde planlanan bu yatırım, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin uzun vadeli büyüme dinamiklerine uyum sağlayacak güçlü bir altyapı sunacak.