Enerji Arz Güvenliği İçin Teklif Sunuldu

YERLİLİK ORANINI ARTIRMIYORUZ

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye’nin enerji arzı için hazırladıkları 22 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını ifade etti. Güler, “Bu düzenleme enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak hedefiyle hazırlanmıştır.” dedi. Madencilikte bürokrasi azaldığını, izin süreçlerinin hızlandığını ve yatırımcılar için öngörülebilirliğin arttığını söyledi. Güler, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, bugün 22 maddeden oluşan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunduklarını aktardı.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Güler, “Bu vizyonun en önemli ayaklarından biri şüphesiz ki enerjide tam bağımsızlıktır. Enerji güvenliği milli egemenliğin, kalkınmanın ve uluslararası rekabet gücünün temeli olmaktadır.” dedi. AK Parti grubu olarak Türkiye’nin enerji arz güvenliğini geliştirmek, yerli ve milli kaynakları verimli kullanmak ve madencilik faaliyetlerini çevre ile uyumlu hale getirmek amacıyla kapsamlı bir kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını belirtti.

KAPSAMLI REFORMLAR GERÇEKLEŞİYOR

Güler, bu teklifin sadece bir yasal düzenleme olmadığını, Türkiye’nin enerji ve madencilik stratejilerinde yeni bir döneme geçişin göstergesi olacağını ifade etti. Enerji ve doğal kaynakların, ekonomik ve stratejik bağımsızlığın yanı sıra üretim gücünün ve uluslararası rekabet kapasitesinin de temel dayanağı olduğunu vurguladı. 2002 yılında 31 bin 846 megavat olan kurulu gücün, 2024 Nisan itibarıyla 118 bin 668 megavata ulaşmasının beklendiğini ve 2035 yılı için hedefin 226 bin 700 megavat olduğunu belirtti.

YER ALTINDKI ZENGİNLİKLERİ HIZLA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Ayrıca, 4 Ağustos 2022’de Karadeniz’deki en büyük keşiften 9,5 milyon metreküp üretim yapıldığını hatırlatan Güler, “2028 hedefimiz inşallah 40 milyon metreküp olacaktır. Sadece buradaki mevcut üretimden 4 milyon hanemiz doğrudan yararlanacaktır.” diyerek, yeraltı zenginliklerinin etkin ve verimli bir şekilde işlenmesi gerektiğini ifade etti. Güler, bu düzenlemenin amacı hakkında “Enerjide yerlilik oranımızı artırmak, maden kaynaklarımızı daha etkin kullanmak ve çevreyi koruyarak üretimi artırmak için hazırlandı.” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, emekli maaşı artışlarına ilişkin ise “Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı.” dedi. Temmuz ayının ilk üç gününde açıklanan TÜİK verileri ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların belli olduğunu söyledi. Güler, SSK ve BAĞ-KUR’un ayrı, emekli sandığının ayrı değerlendirileceğini belirterek, o günkü şartlara göre ilgili bakanlarla görüşmelerin yapılacağını ekledi.